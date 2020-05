NBA, Sam Smith racconta: “Quella volta in cui MJ negò il pasto a Horace Grant”

Con l’uscita di ‘The Last Dance’ stanno venendo fuori diversi retroscena legati alla carriera di Michael Jordan e il suo rapporto quasi ‘dittatoriale’ con i compagni di squadra. L’ultimo aneddoto in ordine cronologico l’ha svelato poche ore fa il buon Sam Smith, ex giornalista di ‘Chicago Tribune’ ai tempi dei Bulls degli anni ’90 e che ha seguito in prima persona ogni episodio legata ad una delle compagini più forte nella storia della pallacanestro.

Smith, durante un podcast, ha raccontato di quella volta in cui MJ decise di negare un pasto a Horace Grant dopo una partita in cui l’ex centro dei Bulls non si mise di certo in evidenza:

“Negli anni vari giocatori sono venuti da me a dirmi: ‘Sai cos’ha fatto? Quando eravamo in aereo ha tolto il cibo dal piatto di Horace Grant perché aveva giocato male’. Mi dicevano che Michael si rivolgeva direttamente alle hostess dicendo loro di non dar da mangiare a Grant perché non se l’era meritato. “Perché non lo scrivi?” mi chiedevano. “E io provavo a spiegar loro che non sono mai stato un giornalista che scrive ‘secondo alcune fonti’. Mi servivano i nomi: se erano disposti ad accettare di uscire allo scoperto l’avrei scritto senza problemi. Ma non lo fecero e mi dissero ‘No, no: non possiamo dire una cosa del genere su Michael Jordan’.”

Leggi anche:

Le 9 rivalità NBA tra giocatori più intense di sempre

NBA, Silver incontra i giocatori: i punti salienti della conference-call