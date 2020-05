NBA, Il manager di Durant: “Il ritorno di Kevin a breve è irrealistico”

Uno dei più stretti confidenti di Kevin Durant rimane dubbioso sulle possibilità della superstar di poter tornare quest’anno, anche se la stagione venisse salvata. Dopo che il GM dei Brooklyn Nets, Sean Marks, ha riferito che non si affretterà a recuperare Durant qualora si dovesse proseguisse la stagione, Rich Kleiman, manager della stella, ha rincarato maggiormente la dose. Kleiman ha parlato a Frank Isola e Wes Wilcox su SiriusXM NBA Radio:

“Dal mio punto di vista penso che un suo rientro in questa stagione sia irrealistico. Questo è solo il mio punto di vista. Non abbiamo mai approfondito la questione per quanto irrealistica mi sembri. Se qualcosa fosse cambiato, me lo avrebbe detto. È difficile discuterne seriamente senza alcuna informazione sul proseguo della stagione e ripeto che la cosa sembra troppo irreale dal mio punto di vista.”