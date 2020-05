NBA, i Toronto Raptors torneranno ad allenarsi lunedì

La tanto attesa ufficialità della ripresa degli allenamentui, almeno in casa Toronto Raptors, non è tardata ad arrivare: lo ha comunicato la compagine canadese tramite i propri profili social:

Le normative che i Toronto Raptors seguiranno saranno più rigide di quelle della lega stessa:

“Il campo è l’unica area che verrà utilizzata da giocatori e tecnici: gli spogliatoi, le sale pesi, le strutture mediche, gli uffici e le altre aree dell’impianto rimarranno chiusi. I Raptors hanno deciso di avere un solo giocatore alla volta nel nostro centro sportivo. Il giocatore sarà accompagnato da un allenatore e non ci sarà sovrapposizione tra i gruppi. I membri del personale indosseranno sempre guanti e mascherine all’interno dell’edificio. I giocatori indosseranno maschere in ogni momento tranne quando sono in campo. Una pulizia accurata di tutti gli spazi e le attrezzature, compresi i palloni da basket, avrà luogo prima e dopo che ogni giocatore utilizzi l’edificio. I controlli dei sintomi e della temperatura saranno effettuati dal personale medico della squadra prima che qualcuno entri nella struttura. Sarà vietato l’accesso ai media, al pubblico e al personale all’edificio mentre la sicurezza sarà implementata al di fuori della struttura per garantire l’allontanamento fisico e la sicurezza di tutti”.