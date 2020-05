Mentre da domani tre squadre NBA potranno tornare ad allenarsi, i Los Angeles Lakers dovranno attendere fino al 16 maggio, data in cui è prevista la fine della fase 1 della quarantena dovuta dal coronavirus.

I Lakers sono in continuo contatto con i funzionari governativi e sanitari per garantire la sicurezza sia dei giocatori che del personale, come scrive Shams Charania per The Athletic.

Date the Lakers are targeting as of now to reopen practice facility under NBA's protocols: May 16, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 7, 2020

In questi giorni i Lakers hanno parlato più di una volta con il sindaco di Los Angeles sulla possibilità di riaprire le strutture di allenamento: la fase 1 a LA termina il 15 maggio e, per questo motivo, la squadra vorrebbe tornare ad allenarsi a partire dal giorno dopo.

Ma la situazione, però, non è così semplice: le disposizioni di riapertura variano da stato a stato, a seconda della situazione legata al virus e dell’accesso a cure e altri servizi.

LeBron & Co. sperano di poter tornare ad allenarsi a ‘El Segundo’ già dalla prossima settimana. Sarebbe un ulteriore passo in avanti verso la ripresa della stagione 2019/20. Sull’ipotesi di tornare a giocare ha parlato coach Vogel a ESPN:

“Penso che siamo ancora molto lontani dal tornare a giocare. Se ci sarà un modo per disputare le partite e finire la stagione sarò felicissimo, ma l’importante è che venga garantita la sicurezza di tutti. La sicurezza deve avere la priorità assoluta: ben venga se riusciamo a trovare un modo per giocare senza mettere a rischio la salute di giocatori e staff“

Tutte le squadre NBA sperano di poter tornare ad allenarsi: sarebbe un ulteriore passo in avanti verso la normalità.

