NBA, Ben Simmons e Joel Embiid tornano ad allenarsi in palestra

Ci sono delle importanti novità in casa Philadelphia 76ers.

Il GM della franchigia, Elton Brand, in una recente dichiarazione ha detto che Ben Simmons, Joel Embiid e pochi altri giocatori hanno avuto il permesso di accedere alla struttura di esercitazione della squadra nonostante l’interruzione della NBA per l’emergenza COVID-19.

Ciò quanto detto dal General Manager:

“Ben [Simmons] e altri hanno ottenuto il permesso di utilizzare la nostra struttura. È essenziale che possano ottenere l’equipaggiamento adeguato per allenarsi e riprendere il pieno della forma. Siamo riusciti a fargli accedere in palestra fin dalla prima settimana di maggio”.

Il 20 marzo l’NBA ha ordinato a tutte le franchigie di chiudere le loro strutture di allenamento. Da quel giorno i giocatori si sono limitati ad allenamenti in casa prevalentemente con l’utilizzo di pesi. Una forte mancanza che in molti hanno fatto notare è stata quella di un canestro. Infatti giocatori come Jayson Tatum o Giannis Antetokounmpo hanno dichiarato che è da molto tempo che non toccano il pallone, fortunatamente per loro da adesso le cose cambieranno.

Poiché in molti territori degli States le restrizioni prese stanno diventando meno rigide, diverse squadre da venerdì potranno far accedere pochi dei propri giocatori all’interno delle strutture di allenamento. Segno di un graduale cambiamento che, si spera, non sconvolga nuovamente i programmi della lega. Finché tutte le franchigie saranno in grado di garantire le norme di sicurezza, non ci saranno problemi.

Dunque i 76ers sono i primi a far allenare i propri giocatori, e presto altri team seguiranno lo stesso esempio. Nonostante ciò, è probabile che la vera e propria ripresa della stagione richieda ancora parecchio tempo.

