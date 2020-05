NBA, Charles Barkley scettico su una riconciliazione con Michael Jordan

C’era un tempo in cui Charles Barkley e Michael Jordan erano migliori amici, quasi come fratelli. Ma dopo che Barkley ha fatto delle dichiarazioni negative riguardo il dirigente degli allora Charlotte Bobcats, i rapporti si sono deteriorati. E ancora oggi, Sir Charles non è ottimista sul fatto che le cose torneranno normali tra lui e Jordan.

Parlando a Silvy Show su ESPN 1000 a Chicago, Barkley ammette di provare grande tristezza per il fatto che la sua amicizia con Jordan non sia più la stessa:

“Michael è stato come un fratello per me per più di vent’anni. Almeno vent’anni. Dunque provo tristezza. Per me rimane il più grande giocatore di basket di sempre. Non gli auguro altro che il meglio. Ma non posso farci niente.”

Barkley ha ricordato esattamente la frase che ha distrutto la sua amicizia con MJ:

“Per quanto io ami Michael, fino a quando non smetterà di circondarsi di leccapiedi e falsi amici, non diventerà mai un general manager di successo.”

Charles ritiene che la sua sincera onestà sia ciò che ha reso lui e Michael grandi amici. Per Barkley, se tu sei una celebrità di fama mondiale, solo pochi amici saranno completamente sinceri con te:

“Io pensavo che fosse uno dei motivi che ci rendeva grandi amici. Ad esempio, ‘Posso chiedere a Charles tutto quello che voglio e so che mi darà una risposta diretta’. Ma a causa del mio lavoro (analyst di TNT), non mi posso permettere di andare in TV e dire ‘Un altro general manager fa pena’ e solo perché si tratta di un mio amico mentire dicendo che sta compiendo un ottimo lavoro. Sarebbe disonesto.”

Chuck ha rivelato che MJ ha il suo numero e che può chiamarlo in qualsiasi momento. Ma il telefono, per ora, non ha ancora squillato.

