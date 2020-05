La NBA valuta di cominciare la prossima stagione a Dicembre

Oltre alla ripresa del campionato, uno dei temi caldi sul tavolo della NBA consiste nell’ipotetico inizio della prossima stagione.

Con la chiara intenzione di portare a termine a quanto sospeso a marzo infatti, si vedrebbe necessaria una riorganizzazione dell’intera edizione 2020/21.

Non essendo più possibile dunque cominciare con la canonica data di fine Ottobre, nelle idee della lega si sarebbe materializzata la possibilità di dare il via verso Dicembre.

Nelle idee della NBA infatti, ritardare l’inizio della prossima stagione avrebbe assunto un’importanza fondamentale, necessaria a guadagnare il maggior tempo possibile per capire come poter far tornare i tifosi nelle arene per il maggior numero di partite possibili.

Questa ipotesi ha preso maggiore forza nel momento in cui la lega ha deciso di posticipare la Lottery e il Draft combine, in programma nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda invece il Draft vero e proprio, in programma per il 25 giugno, la NBA non ha ancora votato alcuna proposta di posticipamento.

Nel caso in cui venisse ufficializzata la nuova data, per la free agency ed il Draft verrebbe presumibilmente riservata una finestra al termine di questo campionato.

