Luke Walton è destinato a rimanere ancora a lungo sulla panchina dei Sacramento Kings, così come Vlade Divac nel ruolo di General Manager della squadra.

Come riporta Sam Amick di The Athletic, entrambi sono sotto contratto con i Kings fino alla stagione 2022/23, ma nel corso della stagione il loro posto è stato a rischio: il proprietario della franchigia, Vivek Radanive, aveva espresso il suo disappunto sull’operatore dei due.

Dopo la pausa All-Star Game, però, il vento è cambiato sia per Walton che per Divac: la squadra, infatti, ha vinto 13 delle ultime 20 partite giocate. Una risalita che ha cambiato le carte in tavola.

Con uno score di 28-36, ai Kings di Walton rimangono 3 partite per cercare di conquistare l’ultimo posto disponibile per i Playoffs, ai quali non partecipano dal 2006.

Un cambio di rotta che ha fatto tranquillizzato il presidente Radanive e ora, come scrive sempre Sam Amick, sia Luke Walton che Vlade Divac vanno verso la riconferma anche per la prossima stagione.

Sedutosi sulla panchina dei Kings all’inizio di questa stagione, Walton cercherà di centrare l’obiettivo affidandosi ai vari De’Aaron Fox, Buddy Hield, Marvin Bagley III e Bogdan Bogdanovic. Fox ha giocato 45 partite registrando una media di 20,4 punti e 6,8 assist in circa 31,7 minuti a partita.

