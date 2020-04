NBA, Ecco chi sono candidati per la panchina dei Brooklyn Nets

Con la stagiona NBA ferma a tempo indeterminato, i Brooklyn Nets possono cercare il sostituto di Kenny Atkinson con la dovuta calma, senza dover forzare la scelta. E secondo Marc Stein, sono numerosi i candidati per la panchina dei Nets.

Tyronn Lue, Jason Kidd, Mark Jackson, Jeff Van Gundy. Oltre naturalmente all’attuale coach ad interim Jacque Vaughn. Sono questi i nomi da cui, molto probabilmente, uscirà il futuro allenatore della franchigia di Brooklyn.

Atkinson è stato licenziato in Marzo, nonostante una stagione in linea con le prestazioni passate. Pare però che dietro il licenziamento dell’allenatore vi siano state le pressioni di Irving e Durant, che mal sopportavano il gioco corale e privo di star dell’allenatore.

Il nuovo coach quindi dovrà essere una figura in grado di sapere mediare con due star in grado di garantire successi, ma di dimostrarsi anche molto ingombranti. A meno che non si preferisca invece una figura carismatica, in grado di frenare possibili malumori di spogliatoio. E così avrebbe ragion d’essere l’interesse verso Jeff Van Gundy.

Chiunque sarà il futuro coach, comunque, si ritroverà con un roster altamente competitivo. La franchigia infatti, nonostante l’assenza per tutto l’anno di Durant e i numerosi infortuni di Irving, è riuscita a mantenere la settima posizione, valida per i playoff. Sintomo di un roster di qualità, al di là delle due star.

Inoltre, salvo ovviamente movimenti di mercato che possano sconvolgere lo spogliatoio, non vi sono contratti importanti in scadenza. E questo può garantire anche continuità a livello di roster. Insomma, pur con tutte le criticità del caso, la panchina Nets pare a tutti gli effetti un ottimo affare per chiunque verrà scelto. Sempre che lo spogliatoio accetti il nuovo coach.

Leggi anche:

NBA, Draymond Green: “Io, Curry e Thompson abbiamo cambiato per sempre il basket”

Toni Kukoc ricorda il primo impatto con Jordan e Pippen