Draymond Green, stella dei Golden State Warriors, è stato ospite del programma Uninterrupted dove ha parlato di ‘The Last Dance’ e, soprattutto, della polemica dello scorso anno che lo ha visto protagonista con Kevin Durant, nuovo giocatore dei Brooklyn Nets.

Parlando con i conduttori Maverick Carter e Paul Rivera del docufilm su Michael Jordan e sui Bulls della stagione 1997/98, Green è tornato a parlare della polemica avuta con KD:

Durant e Klay Thompson erano in scadenza di contratto, ma il numero 11 di Golden State mise subito in chiaro la situazione:

“Klay era sempre stato chiaro: ‘Voglio essere un Warrior a vita, voglio giocare con il gruppo che ha costruito tutto questo’. Per me era lo stesso. Ma per Kevin non lo era, perché lui continuava a ripetere che non sapeva cosa avrebbe fatto l’anno successivo. Inoltre, non parlava tanto con i giornalisti, per cui il peso del suo silenzio ricadeva sempre sulle spalle mie e di Klay, che eravamo più disponibili: non c’era giorno in cui un giornalista non veniva da Klay o da me a chiederci: ‘Quindi? Cosa succederà a fine anno?’”