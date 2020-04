NBA, Andrew Bogut: “Olimpiadi nel 2021? Forse mi ritiro prima”

Andrew Bogut probabilmente non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Questa scelta è dovuta dal fatto che i Giochi olimpici sono stati rinviati all’anno prossimo a causa della pandemia di Covid-19 con Bogut che aveva invece intenzione di ritirarsi solo dopo aver giocato con l’Australia nei Giochi olimpici 2020.

Il 35enne è stato la prima scelta assoluta al Draft NBA del 2005 da parte dei Milwaukee Bucks. La sua carriera è stata limitata da continui infortuni, nel 2015 però è riuscito a vincere l’anello con i Golden State Warriors. Attualmente, il nativo di Melbourne milita nei Sydney Kings, ma non ancora per quanto riuscirà a mantenere un decente livello di forma con l’intento di allungare la sua carriera fino all’estate 2021. Queste le sue parole rilasciate ad una tv australiana:

“Con questa situazione confesso che non sto facendo molto dal punto di vista fisico. Sto molto tempo con la mia famiglia e adoro passare del tempo coi miei figli. Non sto più giocando a basket da quando la stagione è finita. Non so proprio cosa pensare ora. Penso che deciderò cosa fare della mia carriera a metà maggio.”