Le voci che parlavano di un peggioramento dei rapporti tra Donovan Mitchell e Rudy Gobert sono state confermate nelle scorse ore dallo stesso giocatore degli Utah Jazz. Il centro francese ha infatti parlato durante una diretta Instagram con Bleacher Report di quello che è successo con Mitchell dopo l’ormai famoso episodio di un mese fa davanti a numerosi giornalisti. Queste le parole di Gobert sull’argomento:

“È vero che dopo quanto successo non abbiamo parlato per un po’ di tempo, ma ci siamo sentiti di nuovo qualche giorno fa. Siamo entrambi pronti a tornare in campo per provare a vincere un titolo NBA con gli Utah Jazz. Non è una questione di non essere professionisti, ma sappiamo come anche nel mondo dello sport ognuno abbia un rapporto differente con i colleghi – e le cose non vanno mai in maniera perfetta. Anche io e i miei compagni non lo siamo, abbiamo un bel po’ di difetti. Ma alla fine di tutto, entrambi vogliamo la stessa cosa – ossia, vincere. Sia io che Mitchell siamo degli uomini adulti e sappiamo entrambi cosa fare per mettere la squadra nella condizione migliore per puntare al successo.”