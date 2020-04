NBA, Isaiah Rider: “Shaq mi offrì 10.000 dollari per picchiare Kobe”

Come sempre la nuova puntata di “All The Smoke”, podcast di proprietà di Stephen Jackson e Matt Barnes, ha regalato un nuovo aneddoto legato al mondo NBA. In quest’ultimo episodio i due ex giocatori hanno invitato Isaiah Rider, ex componente dei Los Angeles Lakers d’inizio millennio che potevano contare sulla fenomenale coppia formata da Shaquille O’Neal e Kobe Bryant. Rider, nel corso della puntata, ha spiegato qual è stato il primo approccio con la compagine californiana, preso sotto l’ala di Shaq che l’ha invitato letteralmente a fare a botte con Kobe in cambio di 10mila dollari:

“Robert Horry ve l’ha raccontata la storia di Shaq… Eravamo al via della stagione 2000-01: non passano neppure tre giorni dall’inizio degli allenamenti e Shaquille O’Neal viene da me e mi dice: ‘Se fai a botte con Kobe Bryant ci sono 10.000 dollari che ti aspettano in spogliatoio’. Io all’inizio ero convinto scherzasse. ‘Sono 10.000. In biglietti da un dollaro. Se lo coinvolgi in un rissa e fai la tua parte, suono tuoi’, mi conferma. Non volevo crederci, pensavo fossero assolutamente pazzi. Se solo avessi messo una mano addosso a Kobe mi avrebbero cacciato da quella squadra il giorno stesso…”

A fine anno, ovviamente, per Isaiah e compagni è arrivata la vittoria di un nuovo titolo NBA.

