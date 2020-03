NBA, Marcus Smart guarito dal Coronavirus

La guardia dei Boston Celtics, Marcus Smart, ha annunciato domenica sera di essere ufficialmente guarito dal COVID-19 dopo aver ricevuto comunicazione da parte del Dipartimento della sanità pubblica del Massachusetts. Il giocatore NBA il 19 marzo aveva svelato di essere risultato positivo al coronavirus, ma che era asintomatico e quindi messosi automaticamente in quarantena.

Smart rappresenta una delle 15 persone legate alla Lega trovate positive dopo il test del tampone: 4 di loro sono ufficialmente guarite, tra cui ora figura anche l’asso dei Celtics. Gli altri 3 ad aver superato il contagio sono stati Rudy Gobert, Donovan Mitchell (dichiarati guariti venerdì scorso) e Christian Wood dei Detroit Pistons.

Corona Free as of two days ago. Cleared by Mass Dept of Health.

Thanks for everyone’s thoughts and prayers and I’m doing the same for everyone that’s been effected by this. Stay safe and stay together- apart!

Much love!

— marcus smart (@smart_MS3) March 30, 2020