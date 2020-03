NBA, Botta e risposta tra Carmelo Anthony e Darko Milicic

Carmelo Anthony è tornato a parlare del clamoroso Draft NBA 2003, quello in cui venne scelto LeBron James in prima posizione, Darko Milicic in seconda (Detroit Pistons, ndr), Carmelo Anthony alla terza, Chris Bosh alla quarta e Dwyane Wade alla quinta. Durante una diretta Instagram con il suo amico Flash-D, Melo ha commentato in questo modo la scelta dei Pistons:

“Darko chi?!

Per poi lasciarsi andare ad una analisi più completa della situazione e di come sarebbe cambiato il suo destino nella NBA se fosse finito in Michigan:

“Se oggi guardiamo a come sono andate le cose nelle nostre carriere, mi viene da dire che tutto è andato per il meglio, perché ognuno di noi ha in qualche modo realizzato il suo destino. Non so cosa sarebbe successo se fossi finito a Detroit: certo, avrei probabilmente due o tre anelli di campione NBA, ma non so cosa sarebbe accaduto alla mia carriera in generale”.

Non si è fatta attendere la risposta di Darko Milicic che nelle scorse ore ha fatto pervenire al mittente la sua replica:

“A proposito di tutte queste storie, come se la mia storia non fosse già stata raccontata… Non siamo bambini, siamo adulti. Spero siano abbastanza maturi per capire che la vita è piena di alti e bassi. Gli suggerisco, perché penso a loro più o meno come dei bravi ragazzi, di non giudicare e deridere. Quando dovrebbero ringraziare dio per non aver affrontato quello che ho passato io. Gli auguro il meglio come sempre e rispetto le loro carriere. Gli auguro il meglio per il resto della loro vita, di avere molto successo e meno giudizi.”

