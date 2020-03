Uno dei pochi fortunati ad aver affrontato le più grandi stelle di questi ultimi 30 anni NBA è sicuramente Shaquille O’Neal. Il centrone è entrato nella Lega nel 1992 quando Michael Jordan dominava i parquet dell’intera America, ha giocato insieme (e contro) a Kobe Bryant ai Lakers nei primi anni 2000 ed ha giocato insieme (e contro) a Lebron James a Cleveland. Li ha osservati tutti da vicino. In una intervista rilasciata al podcast di Brandon Robinson, Shaq ha quindi provato a fare una fotografia delle leggende appena citate dichiarando quanto segue:

“Posso dire che Penny Hardaway era un giovane Magic Johnson e io, ai tempi, ero un giovane Kareem [Abdul-Jabbar]. Kobe era un giovane Michael Jordan prima di diventare come Michael Jordan. E LeBron è entrambi combinati. D-Wade invece era un Kobe. Io la vedo così. “

Un attestato di stima davvero importante quello fatto da O’Neal nei confronti di LeBron James. Il 35enne gialloviola sta affrontando la sua 17esima stagione nella Lega viaggiando con una media di 25.7 punti + 7.9 rimbalzi e 10.6 assist a partita. Mentre si cerca di capire se la regular season riprenderà nei prossimi mesi, possiamo dire che in molto pensano che LeBron e i Lakers siano i favoriti per la vittoria finale del titolo. Sarebbe il quarto anello all’interno di una carriera di prestigio per James che per numero di titoli vinti si attesterebbe dietro a Kobe Bryant (5 anelli) e Michael Jordan (6 anelli).

LEGGI ANCHE

NBA, Kyrie Irving dona 325mila dollari per combattere il virus

I 10 giocatori NBA più pagati durante la stagione 2019-2020

Il proprietario degli Hawks continuerà a pagare tutti i collaboratori durante la stop