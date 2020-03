NBA 2K21, Shaquille O’Neal: “Sulla cover ci dovrà essere Kobe Bryant”

Shaquille O’Neal non vuole sentire ragioni: Kobe Bryant deve essere presente sulla prossima copertina di NBA 2K21. L’ex compagno di squadra di Kobe, in una puntata del podcast presieduto da Brandon Robinson, ha infatti chiesto pubblicamente la presenza dell’icona dei Lakers sulla cover del famoso videogioco di pallacanestro. Questo il commento di Shaq, il quale ha anche aggiunto che il gioco dovrebbe considerare di inserire le “Kobe Challenges” proprio come han fatto con le “Jordan Challenges”:

“Ci sarà Kobe. Non ci devono nemmeno essere discussioni su questa cosa. Sicuramente ci sarà Kobe. E non so cosa faranno con i soldi, ma so che quelli di NBA 2K faranno la cosa giusta. E La famiglia di Kobe farà la cosa giusta. Penso che sarebbe geniale avere lui come icona, i bambini lo adorerebbero poiché Kobe è una grande fonte di ispirazione per tutti e una fonte di ispirazione per i miei bambini. Quindi sono sicuro che i ragazzini lo comprerebbero subito.”