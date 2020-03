LeBron James confessa: “Al liceo ero il prospetto n. 1 del football”

Considerato uno dei giocatori NBA più forti di sempre, LeBron James ha ‘rischiato’ di non intraprendere la carriera da cestista per inseguire quella relativa al football americano. Come ha riportato lo stesso giocatore dei Lakers su Instagram, durante i suoi anni liceali LeBron era considerato il prospetto numero 1 nello stato dell’Ohio nel football.

Poi i suoi compagni di basket della St. Vincent-St. Mary High School hanno quasi minacciato di far saltare la squadra nel caso in cui LeBron avesse dato priorità al football anziché alla pallacanestro. Queste le parole del nativo di Akron sull’argomento:

“Il mio amico @mister1223 mi ha appena mandato questo pezzo attraverso suo figlio che ha detto: ‘Non sapevo che Bron era il prospetto #1 in Ohio. È PAZZESCO!’. 60 ricezioni, 1.200 yard e 16 touchdown nel mio anno da football giocando da ricevitore. Gli uomini mentono, le donne mentono, i numeri NO. Non ho giocato nel mio anno da senior (anche se lo volevo TANTISSIMO) perché i miei compagni di squadra nel basket non me lo avrebbero permesso. Mi dicevano che se avessi provato a entrare su un campo da football mi avrebbero rotto il c… ogni giorno in allenamento finché non mi fosse passata la voglia. Penso di aver fatto una decisione intelligente [a preferire il basket]! In ogni caso, i difensori della NFL possono ringraziare i miei amici se sono rimasto nella pallacanestro, altrimenti avrei avuto un sacco di highlights in cui li avrei trattati come faceva Randy Moss!”.

Nel pezzo ripreso e postato da LeBron James su Instagram, possiamo effettivamente notare come i giornalisti dell’epoca avevano segnalato come la leggenda NBA fosse avesse un potenziale di livello per crearsi anche una carriera nel football americano:

“Il prospetto del football numero 1 dell’Ohio probabilmente non giocherà più a football. Certamente stiamo parlando di Lebron James, il prospetto numero 1 su scala Nazionale della pallacanestro che è un Randy Moss più alto ma più lento. Il suo gioco è fatto dal sarto per la NFL nella posizione di wide receiver. Ha mani enormi, corre traiettorie strepitose, può saltare sopra qualsiasi difensore e mostra una velocità sorprendente per uno con quelle dimensioni”.



Fortunatamente l’amore per il gioco ha prevalso su tutto.

