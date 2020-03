La Lega apre l’NBA League Pass a tutti: gratis fino al 22 aprile

Ai vertici della NBA si sta ancora discutendo su come affrontare l’emergenza Coronavirus. Presto, dunque, si saprà quali saranno le nuove linee da seguire e tutte le novità riguardanti il proseguimento del campionato. Nel frattempo si è già pensato ad un modo per intrattenere i tifosi, poiché di partite non se ne vedranno per un bel po’.

Per via dell’interruzione immediata della stagione in corso, la Lega ha deciso di rendere disponibile gratuitamente a tutti i tifosi il servizio League Pass.

JUST IN: The @NBA has given the masses a lot more to watch, as League Pass is now FREE. In absence of live games, fans have access to classic games and full length and condensed replays of all games from this season. — Darren Rovell (@darrenrovell) March 18, 2020

In questo modo tutti, da casa, avranno la possibilità di rivedere le partite giocate in questa regular season e anche in quelle passate. Un’ ottima alternativa, per i più appassionati, per ingannare il tempo.

Oltre alle normali gare già svolte, il servizio League Pass offre anche la possibilità di vedere replay delle migliori giocate delle singole partite o dell’intera stagione, una sorta di riassunto di quanto successo fino ad oggi.

L’offerta proposta dalla NBA sarà valida fino a quando non sarà completamente risolta l’emergenza COVID-19, ovvero quando le partite torneranno ad essere trasmesse in diretta.

Leggi anche:

NBA, Gallinari racconta dell’interruzione del match contro i Jazz

Klay Thompson, il recupero procede a rilento: colpa della quarantena

NBA, Wade sui rookie preferiti: “Morant, Zion e White i migliori”