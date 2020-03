Niente test antidoping ai giocatori durante la sospensione NBA

L’NBA e la National Basketball Players Association hanno concordato di sospendere i test antidroga durante la sospensione della regular season. Questo è quanto riportato da Chris Haynes di Yahoo Sports. Come sappiamo, esistono quattro categorie di sostanze proibite elencate nell’attuale CBA: abuso di droga, marijuana, steroidi e droghe per migliorare le prestazioni così come i diuretici.

Normalmente, i giocatori possono essere testati un massimo di quattro volte durante una stagione e due volte durante l’offseason. In totale, l’NBA può condurre non più di 1.525 test durante una stagione e 600 durante l’estate. Secondo le regole dettate dal CBA, i test sono determinati in maniera estremamente casuale e decise da una terza parte senza alcuna indicazione da parte della Lega, della squadra, dell’associazione dei giocatori o di qualsiasi altro giocatore.

Per almeno 30 giorni, quindi, nessun test antidoping verrà effettuato sui giocatori che intanto rimangono in isolamento nelle loro città, allenandosi in attesa di una decisione da parte del commissioner sulla stagione in corso. Le ultime voci parlano di una possibile ripresa durante il mese di giugno. Non resta altro che attendere.

LEGGI ANCHE

Le reazioni dei giocatori sulla sospensione della NBA per Coronavirus

I 10 giocatori NBA più pagati durante la stagione 2019-2020