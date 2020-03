NBA, Andre Drummond parla del suo futuro a Cleveland

Andre Drummond sembra già essersi ambientato in Ohio. Il lungo, diventato un membro dei Cavs ad inizio febbraio dopo essere stato scambiato dai Detroit Pistons, ha giocato solamente otto partite per la franchigia di Cleveland prima che la NBA fosse sospesa per l’emergenza Covid-19. Queste le parole di Drummond riguardanti il suo futuro:

“Sto bene qui. Non sono mai stato scambiato in tutta la mia carriera prima di quest’anno. Qui mi trovo benissimo. Questo è un nuovo capitolo della mia vita.”

A Drummond è stato chiesto anche se ha intenzione a rifirmare con la squadra, sfuggendo però alla risposta in maniera più o meno generica:

“In questo momento sto pensando solo alla mia salute. Adoro però Cleveland e prenderò questa decisione a tempo debito”

Nelle sue otto partite coi Cavs, Drummond ha segnato 17.5 punti, tirando col 55.2% dal campo, e ha catturato 11.1 rimbalzi di media a partita. L’ex stella dei Pistons ha la possibilità di rifirmare con la squadra a 28.8 milioni di dollari grazie alla player option presente nel suo contratto. Non ci resta che attendere l’estate per vedere se Drummond rimarrà fedele ai Cavs o deciderà di portare il suo talento altrove.

