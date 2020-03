NBA, Adam Silver non esclude la possibilità di tornare a giocare in estate

Sono ancora molti gli interrogativi per quanto riguarda la situazione attuale della NBA. Primo fra tutti: quando si tornerà a giocare? Fortunatamente arrivano le prime risposte. Durante un’intervista con Rachel Nichols di ESPN, il commissioner Adam Silver ha ammesso che l’attuale emergenza Coronavirus potrebbe spostare definitivamente il calendario NBA.

Inoltre ha specificato che, se la stagione in corso dovesse riprendere, lo si farà in estate e certamente non a Natale. A tal proposito Adam Silver ha dichiarato:

“Sono cose di cui parliamo sempre con i dirigenti della ESPN o della Warner Media, insieme alle nostre reti sportive regionali. C’è da dire che il calendario dei media convenzionali è cambiato molto da quando sono entrato in questo business. Le cose funzionano molto diversamente rispetto al passato, ora che le persone vanno in giro praticamente con i televisori in tasca. Dal punto di vista televisivo, l’estate è vista diversamente da come era storicamente. Indipendentemente da tutte le problematiche che stiamo affrontando, è qualcosa a cui l’ufficio della lega, insieme alle nostre squadre, ha dedicato molte riflessioni ipotizzando progetti a favore dei tifosi”.

Dunque se la regular season dovesse riprendere in estate, sarà sicuramente a luglio o agosto. Prima di tutto, però, bisognerà neutralizzare completamente il rischio di contagio del virus. Inoltre bisognerà tenere conto delle Olimpiadi di quest’anno, ammesso che si svolgano.

