La NBA è sospesa e anche negli Stati Uniti è iniziata la quarantena obbligatoria. Anche lui costretto in casa, Dwyane Wade sta trascorrendo più tempo del solito sui social network. In particolare su Twitter, dove l’ex Heat sta rispondendo alle domande più disparate dei suoi follower. A chi gli ha chiesto un commento sui Rockets di Harden e Westbrook, Wade ha risposto così:

They are exciting as shit to watch https://t.co/tQXYMHVbWR — DWade (@DwyaneWade) March 17, 2020

I Rockets si sono giocati il tutto per tutto, con la trade che ha spedito Clint Capela ad Atlanta per ottenere Robert Convington. Daryl Morey ha spinto su questa opzione per liberare l’area e lasciare molto più spazio alle penetrazioni di Russell Westbrook. Una scelta estrema, che rischia di penalizzare i texani sul lato dei centimetri e dei chili. Ad occupare la posizione di centro titolare tocca ora infatti a PJ Tucker, non proprio un vero 5 di stazza.

Una soluzione mai vista prima, uno small-ball alla massima potenza. Una scelta che però sembra aver ottenuto l’approvazione di Wade, che ha definito i Rockets “emozionanti” da guardare, anche se in modo più colorito.

Prima della sospensione della NBA, Houston viaggiava al sesto posto della Western Conference. La scelta di separarsi da Capela sembra aver giovato molto a Westbrook: l’ex Thunder ha innalzato il livello del suo gioco nelle ultime partite, arrivando a medie di 27.5 punti, 8 rimbalzi e 7 assist per partita, col 47.4% dal campo.

