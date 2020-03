NBA, Porzingis svela il suo quintetto ideale

Kristaps Porzingis, attraverso i suoi social, ha nominato i migliori 5 cestisti con i quali condividerebbe molto volentieri il parquet, e si tratta di stelle sia del passato che del presente. Il lungo dei Dallas Mavericks ha quindi scelto un quintetto composto da Kyrie Irving, Kobe Bryant, Kevin Durant, Dirk Nowitzki e Shaquille O’Neal.

Così il cestista lettone ci ha svelato il suo starting five. Porzingis vorrebbe giocare con l’attuale duo dei Brooklyn Nets, Durant e Irving, i quali ancora non hanno potuto mostrare il loro potenziale insieme. Ha un posto anche Dirk Nowitzki, che è stato suo compagno per un anno, anche se durante durante la scorsa stagione Porzingis non è mai riuscito a mettere piede in campo con il tedesco.

Come guardia invece la sua scelta è stata Kobe Bryant, la leggenda gialloviola con la quale il cestista lettone ha giocato, ovviamente da avversario, qualche partita. Infine, ma non per importanza, il centro più dominante della storia dei Lakers, Shaquille O’Neal con cui, invece, non ha mai avuto mai il piacere di vederlo in azione in prima persona. E forse è meglio così.

