NBA, Damian Lillard dice la sua sul Coronavirus

Damian Lillard, playmaker dei Portland Trail Blazers, ha voluto mandare un messaggio su come combattere il Covid-19. Pochi giorni fa è uscita la notizia della prima positività in NBA e in questi giorni i casi sono aumentati. Ormai l’emergenza Covid-19 non riguarda solo parti precise del mondo, ma è diventato un problema globale.

Appena è stata diffusa la notizia del primo giocatore contagiato, Adam Silver, il commissioner della NBA, ha sospeso tutte le partite. Il cinque volte All-Star ha voluto ricordare a tutti le norme da seguire. Queste le sue parole:

“Salve a tutti ragazzi. Sono Damian Lillard dei Portland Trail Blazers e volevo solo ricordarvi di lavarvi le mani, evitare luoghi affollati e se state male di mettervi in quarantena. Questo virus dobbiamo combatterlo tutti assieme e spero di rivedervi presto sul campo.”

La Lega molto probabilmente, dopo i casi di Rudy Gobert, Donovan Mitchell e Christian Wood, farà sottoporre tutti i giocatori al test per capire chi potrebbe essere stato infettato. Non si sa ancora se la stagione 2019/2020 verrà annullata o se, in qualche modo, verrà portata al termine.

