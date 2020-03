Kareem Abdul-Jabbar: “Il Governo USA deve fare come la NBA!”

Lo sport professionistico è uno di quei business consapevoli di dover dare l’esempio nel momento in cui mancano figure di riferimento a livello federale. Ricordate che per risparmiare l’attuale amministrazione ha deciso di chiudere la squadra di esperti contro le pandemie che nel 2014 è riuscita a contenere il diffondersi dell’ebola. Trump è quello che poche ore fa ripeteva che il coronavirus è soltanto un’influenza che avrebbe causato nella peggiore delle ipotesi poche decine di migliaia di morti. Il Covid-19 in realtà è dieci volte più letale perché non abbiamo vaccini, né cure specifiche per contenerne i sintomi. Peggio ancora poi l’idea che negli USA ci siano pochi casi, senza tenere conto del fatto che sono stati effettuati soltanto 4.384 tamponi su una popolazione di 360 milioni di abitanti. Bugie e mancanze che peseranno non poco sulla salute delle persone, dovremmo invece prendere esempio dalle altre nazioni che hanno drasticamente cambiato i loro comportamenti per arginare l’epidemia. Per questo dico grazie alla NBA, alla NCAA, alla NHL, alla MLB e a tutte le organizzazioni che hanno deciso di pensare al benessere degli Stati Uniti e non al loro portafoglio. Non avrei mai immaginato di vedere il giorno in cui i grandi investitori si sarebbero comportati in modo molto più patriottico dell’amministrazione presidenziale degli USA”.