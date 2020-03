NBA su Twitch, I Phoenix Suns cadono con Dallas: 50 punti di Doncic

Niente da fare per i Phoenix Suns che nella scorsa notte sono caduti contro i Dallas Mavericks. Stiamo parlando della prima partita simulata da parte della compagine dell’Arizona su Twitch. Nell’attesa di capire se la regular season NBA, vera e propria, riprenderà nei prossimi mesi, i Suns hanno ben pensato di procedere simulando tutte le partite restanti in calendario e streammandole su Twitch.

Nella notte, così, si è registrata la prima battuta d’arresto per Phoenix che non ha potuto fare nulla per contrastare un immenso Luka Doncic autore di 50 punti e 19 assist per il risultato finale di 150-136 a favore dei texani. A rappresentare i Suns c’era Antonio “UniversalPhenom” Saldivar, videogiocatore che partecipa alla NBA 2K League ufficialmente con i Memphis Grizzlies. Dall’altra parte, a guidare Dallas, c’era Lawrence “Buddy” Norman.

Lo stream ha viaggiato sui 4.000/4.500 spettatori live toccando punte di 14.000. Numeri decisamente buoni per quanto riguarda NBA 2K.

.@Suns' first Twitch stream of the games left on the schedule via playing NBA2K was a tremendous success.

Viewership kept climbing, a rarity on Twitch. At one point, it was over 12,500 viewers, which put them top 10 among all live channels on the platform.

Awesome stuff.

— Kellan Olson (@KellanOlson) March 14, 2020