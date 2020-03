Quando, pochi giochi fa, era stato chiesto a LeBron James un parere sulla possibilità di giocare senza tifosi, la risposta era stata chiara e diretta. Il campione NBA aveva infatti espresso tutto il proprio dissenso riguardo questa opportunità. Ed anzi, aveva fatto presente che in caso si sarebbe rifiutato di scendere in campo.

Purtroppo però le cose sono cambiate nelle ultime ore e la possibilità di giocare senza tifosi potrebbe presto diventata realtà, costringendo tutti, compreso LeBron, a fare un passo indietro. Perché rifiutarsi di giocare nei palazzetti vuoti vorrebbe dire rischiare di compromettere l’intero campionato. Con tutto ciò che ne consegue.

Così il Re, tornato a parlare dell’argomento, ha deciso di aggiustare il tiro e aprire all’opzione partite senza tifo. Come riportato da USA Today infatti, LeBron ha dichiarato:

LeBron James said he would be disappointed if he had to play in front of an empty arena but that he and the players would all listen to whatever the NBA decides is best for everyone’s safety. pic.twitter.com/HuiFpAVrnx

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) March 10, 2020