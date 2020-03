Steph Curry, la stella dei Golden State Warriors, non ha giocato questa notte nella partita persa contro il Los Angeles Clippers per 131-107.

Colpito da un’influenza, il giocatore dovrebbe essere regolarmente in campo nella partita di giovedì contro i Brooklyn Nets, come conferma a ESPN il coach Steve Kerr:

“Voleva giocare stasera, ma ho preferito tenerlo a riposo dato che non aveva fatto nulla in questi ultimi tre giorni. Questa è una buona giornata per lui per allenarsi, riposarsi stasera e poi allenarsi di nuovo domani. Spero che tutto vada per il meglio e che giocherà giovedì sera. Questo è il piano “

Un altro giocatore in dubbio per la sfida contro la franchigia newyorkese è Draymond Green, ma anche il suo ritorno è vicino, come ha detto Kerr:

“Draymond sta andando bene. Credo che abbia perso più di una settimana, ha perso un po’ di condizione e forza nel ginocchio, vogliamo essere prudenti anche con lui. Sta lavorando molto bene e negli ultimi giorni ha fatto un paio di buoni allenamenti. Presto tornerà a disposizione“

Oltre ai vari infortuni, Golden State deve fronteggiare anche il problema Coronavirus: questa notte molti seggiolini della Bay Arena era vuoti, segno che la gente si sta preoccupando.

Oggi la franchigia parlerà con il sindaco di San Francisco London Breed per decidere insieme le misure da attuare per limitare il virus.

Perplesso e preoccupato è lo stesso Steve Kerr che, in tutti questi anni in NBA, non aveva mai visto e fronteggiato una situazione simile:

“Questa è la prima volta per me e, probabilmente, per tutti voi. È strano e non so davvero cosa pensare. É anche difficile vivere la vita di tutti i giorni, come ad esempio andare a trovare gli amici e salutarsi. È imbarazzante. Non puoi stringere la mano, stai facendo come fanno di solito i Bash Brothers. È tutto molto strano e imbarazzante. L’unica cosa è rispettare le regole che ti vengono date per limitare i danni“

