Dopo la NBA: 10 ex-giocatori che hanno cambiato vita

Uno dei “problemi” degli atleti è la brevità della carriera. Finita l’attività agonistica, si apre una nuova vita tutta da costruire. Molti rimangono nel campo dello sport. Per fare qualche banale esempio per la NBA: Larry Bird, Pat Riley, Mike D’Antoni. Non solo allenatori, ma anche dirigenti e proprietari di squadre (come non citare His Airness Michael Jordan?). Qualcuno fa l’opinionista e il commentatore a tempo pieno, come Grant Hill o Jalen Rose (ci si poteva aspettare altro da chiacchieroni del calibro di Shaquille O’Neal e Charles Barkley?).

Molti altri, però, decidono di cambiare totalmente vita e dedicarsi ad attività che nulla hanno a che fare con la pallacanestro. Ecco allora 10 esempi di ex-giocatori NBA che hanno cambiato vita. Forse anche grazie alla celebrità ereditata dalla lega professionistica più famosa al mondo!

10. Darko Milicic

Darko Milicic è stato selezionato con la seconda chiamata di un Draft che comprendeva i nomi di LeBron James, Carmelo Anthony, Dwyane Wade, Chris Bosh, Boris Diaw, David West e Kyle Korver. E solo il nome del Prescelto è stato chiamato prima di lui. Una posizione del genere, in una draft class del genere, porta grandi aspettative. Puntualmente disattese dal gigante serbo. Dieci anni in giro per la lega, senza convincere sei squadre diverse . Vista la rapida parabola discendente, Milicic ha ben pensato di mollare la NBA per costruirsi una carriera nel kickboxing.

La carriera è durata addirittura… un incontro. Ovviamente perso.

