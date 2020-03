Mercato NBA, Mychal Mulder firma con i Golden State Warriors

Mychal Mulder ha convinto tutti in casa Warriors e ora per lui è pronto un contratto fino a fine stagione. A riportare la notizia è Anthony Slater di The Athletic. Stando a quanto scritto, per Mulder è pronto un contratto pluriennale non garantito, al minimo stagionale. Questo vuol dire che il giocatore finirà di sicuro la stagione in casacca Warriors, e poi si vedrà.

Source: It’s a multi-year non-guaranteed minimum deal for Mychal Mulder. — Anthony Slater (@anthonyVslater) March 10, 2020

Mulder, di nazionalità canadese, con i suoi 190 cm si presenta come una guardia piccola e molto mobile, adatto al gioco veloce di Golden State. La guardia è arrivata a San Francisco meno di due settimane fa direttamente dalla D-League, dove aveva iniziato la stagione con i S. Falls Skyforce, squadra affiliata a i Miami Heat. L’impatto del giocatore con la NBA però è stato positivo sin dall’inizio e dopo 6 presenze sul parquet il giocatore sta mantenendo medie di oltre 12 punti a partita, con un discreto 36% da tre. E le statistiche non sono passate inosservate, convincendo i piani alti di casa Warriors nel dargli una chance per tutta la stagione.

Una notizia positiva per Mulder sicuramente, ma anche per Golden State, che oltre a dover fare i conti con quelli che sono i problemi numerici di un roster ridotto all’osso, deve anche fare attenzione al proprio monte ingaggi. La squadra di San Francisco infatti è al limite del tetto salariale per quest’anno e rischia di sfiorarlo anche l’anno prossimo.

Riuscire ad ingaggiare un giocatore in grado di produrre cifre discrete senza pesare troppo sul Salary Cap può essere una vera e propria manna dal cielo. Per finire la stagione in maniera decorosa ma anche in prospettiva 2020/2021, quando la dirigenza dovrà rimettersi a tavolino e decidere chi confermare e chi no. Poi ci sarà un mercato NBA infuocato tra scelte al Draft e, forse, qualche free agent interessante.

