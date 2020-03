NBA, I Lakers hanno provato a scambiare Caruso con D-Rose

I Los Angeles Lakers hanno tentato di acquisire Derrick Rose, play dei Detroit Pistons, prima della trade deadline di febbraio. È questo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic. Il famoso insider ha poi svelato i dettagli dell’offerta gialloviola verso la franchigia del Michigan, ossia un pacchetto che includeva Alex Caruso e una serie di scelte a Draft NBA futuri.

Rose, il quale si trova nella sua prima stagione di un accordo di due anni da 15 milioni di dollari totali, sta viaggiando ad una media di 18.1 punti e 5.6 assist per partita che rappresenta anche il suo bottino più alto registrato da quando ha subito l’ormai famoso infortunio al ginocchio che ha cambiato la carriera dell’ex MVP dal 2012.

I Pistons hanno fatto un passo indietro in questa stagione dopo aver partecipato ai playoff l’anno scorso grazie ad un record di 41-41 durante la regular season. L’attuale brutta annata di Detroit è stata anche influenzata dai numerosi problemi fisici di Blake Griffin, il quale è sceso sul parquet solo in 18 occasioni prima di dichiarare nuovamente forfait a causa di un intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Inoltre la franchigia ha dovuto fare i conti anche con numerosi addii importanti come quelli di Andre Drummond (scambiato con i Cavalieri Cleveland) Reggie Jackson (buyout e firmato dai Clippers) e Markieff Morris (buyout e firmato dai Lakers).

LEGGI ANCHE

La NBA infligge una multa da 500k dollari per Mark Cuban

Mercato NBA, I Los Angeles Clippers firmano Joakim Noah

NBA, Draymond Green firma un accordo con Converse