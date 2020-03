Questa notte si giocherà Milwaukee Bucks contro Los Angeles Lakers e gli occhi di tutti gli appassionati NBA saranno puntati su Giannis Antetokounmpo e LeBron James, i due candidati a vincere il titolo di MVP della stagione.

Un riconoscimento che, però, non interessa più di tanto al numero 23 giallo-viola, come ha dichiarato a vari giornalisti, tra cui Mark Medina di USA TODAY.

LeBron James: Regular-season MVP has never motivated me. To be the best to ever play in the game has motivated me." Nontheless, Lakers coach Frank Vogel "it's not even debatable" that LeBron should win. My look at the narrow race between LeBron & Giannis https://t.co/bYhpodPtYe

