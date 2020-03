NBA, Antetokounmpo loda LeBron: “Vorrei riuscire ad arrivare dove è arrivato lui”

Entrambi capitani delle due squadre all’ultimo All Star Game, Giannis Antetokounmpo e LeBron James stanno guidando, rispettivamente, Bucks e Lakers in cima alle due Conference. Entrambi hanno come obiettivo principale la vittoria del titolo NBA e uno scontro tra i due proprio alle Finals sembra uno scenario possibile.

I due nutrono una profonda stima l’uno per l’altro. In particolare il greco, più giovane del 23, vede in LeBron un modello da ammirare e seguire. Già nel mese di dicembre, Antetokounmpo aveva parlato di James come di un alieno. E adesso ha deciso di spiegare ancora di più la sua stima:

“È fantastico, ha 35 anni e gioca ancora ad un livello altissimo. È un esempio per tutti noi”

Giannis ha deciso di seguire il modello LeBron almeno nella meticolosissima preparazione alle partite. Il greco adotta un paio di accorgimenti pre e post partita, come indossare degli speciali “stivali” NormaTec prima di ogni sfida, oltre che a immergere le gambe nel ghiaccio alla fine di ogni incontro:

“Molte volte pensiamo di ritirarci intorno ai 35 anni, ma vedere lui che a questa età è ancora nei top 3 al mondo ti fa venire voglia di diventare come lui. Vorrei riuscire ad arrivare dov’è arrivato lui un giorno, quindi devo continuare a prendermi cura del mio corpo, mangiare nel modo giusto, essere in salute e, come ho detto, seguire l’esempio che lui sta dando”

