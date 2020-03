NBA, 22esima tripla doppia per Doncic: nessuno come lui nella storia dei Mavs

Sta ormai diventando quasi banale segnalare nuovi record quando si parla di Luka Doncic. Fin dal suo ingresso nella lega, l’ex giocatore del Real Madrid ha iniziato a riscriverne di diversi, NBA o di squadra, soprattutto grazie alla sua giovane età.

Alcuni traguardi sono spesso astrusi, mettendo insieme numeri abbastanza forzatamente. Record che però rendono comunque l’idea di quanto di speciale stia facendo Doncic, vista la sua giovanissima età. Il nuovo record di triple doppie in maglia Mavs, a maggior ragione, è ancora più incredibile.

Nella vittoria di questa notte contro i New Orleans Pelicans, Doncic ha messo a segno 30 punti, 17 rimbalzi e 10 assist. È la 22esima tripla doppia per lo sloveno, tutte fatte (ovviamente) registrare in maglia Mavs. Quella di questa notte è valsa il sorpasso su Jason Kidd, precedente record-man. In stagione, Doncic sta tenendo medie da simil-tripla doppia: 28.5 punti, 9.3 rimbalzi e 8.8 assist a partita.

Ancora più incredibile è pensare al fatto che Kidd ha impiegato otto stagioni non-consecutive a Dallas per raggiungere questa cifra, mentre Doncic ci è riuscito in nemmeno due. Un’ulteriore prova di quanto il numero 77 dei Mavericks sia un giocatore incredibilmente speciale, di quelli che possono davvero riscrivere la storia di questa lega.

