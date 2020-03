NBA, ritorno in campo per Lauri Markkanen

Lauri Markkanen tornerà a giocare per i Chicago Bulls questa notte contro i Minnesota Timberwolves dopo aver perso le ultime 15 partite della regular season per un infortunio difficile da superare.

I Bulls sono stati continuamente messi alla prova da ripetuti infortuni nel corso della stagione. Zach LaVine probabilmente mancherà il resto di questa settimana a causa di un quadrante sinistro dolorante, lo stop di alcuni giorni è necessario per permettere al giocatore di guarire completamente.

I Bulls, piano piano, stanno iniziando a rimettere in campo tutti gli elementi del roster, anche se c’è il rischio che debbano aspettare fino alla fine di marzo per far giocare tutti regolarmente.