NBA, LeBron James spiega perché anche gli uomini possono piangere

La morte di Kobe Bryant ha scosso tutti. Sia coloro legati al mondo sportivo che non. Specialmente coinvolti nel lutto sono stati, oltre alla famiglia, i giocatori della NBA, in particolare coloro che avevano uno stretto legame con il leggendario 24.

Tra questi, diversi giocatori di spicco sono stati visti piangere durante le cerimonie, segno di profonda tristezza e amarezza. LeBron James, per esempio, è stato il primo a mostrare apertamente il suo stato d’animo. A seguire anche Michael Jordan ha condiviso il profondo dolore durante la cerimonia dedicata a Kobe, e per alleggerire un po’ l’umore generale si è preso in giro per le lacrime versate, alludendo ad un nuovo meme virale in cui piange e che per anni lo perseguiterà.

“Now I have to look at another crying meme for the next 3-4 years. That’s how much Kobe meant to me” – Michael Jordan pic.twitter.com/q42kn3JF9r — ziwe (@ziwe) February 24, 2020