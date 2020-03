NBA: stagione finita per Kris Dunn

I Chicago Bulls perdono pezzi. La franchigia della Windy City infatti, come riportato da K.C. Johnson di NBC Sports, dovrà fare a meno di Kris Dunn per il resto della stagione. L’ex Minnesota Timberwolves, infortunatosi lo scorso il 31 gennaio scorso nella partita contro i Brooklyn Nets, si è sottoposto a risonanza magnetica nei giorni scorsi che ha evidenziato una lesione al legamento collaterale del ginocchio destro.

L’assenza di Dunn va ad aggiungersi a quelle di Zach LaVine, Chandler Hutchinson e Lauri Markkanen, quest’ultimo fermo ormai da tempo. Se a questi aggiungiamo il fatto che Otto Porter Jr. e Wendell Carter Jr. sono rientrati solo nell’ultima partita, si può capire quanto la sfortuna si sia accanita sui Bulls.

Il prodotto da Providence tuttavia non aveva giocato il suo miglior basket in questa stagione. Complice l’arrivo di Tomas Satoransky infatti, Dunn aveva iniziato l’anno in panchina salvo poi trovare posto in quintetto a seguito delle numerose defezioni.

In stagione ha giocato 51 partite e ha messo referto 7.3 punti, 3.6 rimbalzi e 3.4 assist in 25 minuti di impiego medio a partita.

