Alcuni agenti avrebbero distribuito foto dell’incidente fatale a Bryant

Non c’è pace per le famiglie che hanno perso i loro cari nel tragico incidente di Calabasas. Il dipartimento della contea di Los Angeles ha comunicato ad Alene Tchekmedyian e Paul Pringle del Los Angeles Times che alcune fotografie della sciagura che ha tolto la vita a Kobe Bryant ed altre 8 persone sarebbero state diffuse da alcuni agenti.

Non è ancora noto se le fotografie siano arrivate nelle mani degli agenti da fonti esterne o se siano state scattate da loro in persona. Brian Williams, direttore esecutivo della Commissione per il caso, ha affermato:

“Sono sicuro che il dipartimento prenderà la questione realmente sul serio.”

Una fonte del Los Angeles Times avrebbe dichiarato di aver visto una di queste foto sul cellulare di un agente in un ambiente totalmente estraneo alle indagini sul caso.

Non è la prima volta che accade una cosa del genere: un agente di polizia proprio di Los Angeles sarebbe stato licenziato nel 2014 in connessione alla divulgazione di una fotografia raffigurante la star Rihanna con il volto tumefatto a causa delle percosse di Chris Brown.

