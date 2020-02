NBA, accertamenti per Joel Embiid che non giocherà questa notte

Dopo l’infortunio occorso a Ben Simmons a Philadelphia devono fare i conti anche con quello occorso a Joel Embiid. Il centro dei 76ers è uscito dal campo sul finire del primo quarto dopo uno scontro di gioco con Ante Zizic. Per lui parla di distorsione alla spalla, ma il giocatore si sottoporrà accertamenti nelle prossime ore per capire l’entità dell’infortunio. Per ora è stato dichiarato out per la partita contro New York di questa notte.

Coach Brett Brown ora dovrà dare un ulteriore sguardo alle sue rotazioni e trovare una soluzione emergenziale in assenza di Simmons e Embiid. Philadelphia attualmente si trova al 5° posto ad Est ed ha di recente perso terreno dalle posizioni di testa a causa degli infortuni e dei cattivi risultati. Embiid invece prima di questo infortunio viaggiava con una media di 23.8 punti e di 12 rimbalzi, e lunedì notte contro Atlanta aveva fatto il suo career-high segnando 49 punti.

La sconfitta contro i Cleveland Cavaliers e gli infortuni di Simmons ed Embiid hanno portato il morale dei 76ers sotto i tacchi. Questi infortuni potrebbero essere il momento per alcuni giocatori per prendersi più minuti e dimostrare tutto il loro potenziale quando mancano poche partite al termine della stagione. I Playoff sono vicini e se gli infortuni sono una cattiva notizia, bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno: coach Brown avrà la possibilità di testare alcuni giocatori e poter così preparare delle sorprese tattiche in vista dei Playoff.

