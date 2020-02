NBA, LeBron su Zion:”The kid is special!”

A causa del lungo stop che ha tenuto Zion ai box per mesi, abbiamo dovuto aspettare la partita di stanotte per vedere l’attesissima sfida tra lui e LeBron James. Infatti, stanotte i Lakers hanno battuto i Pelicans 118 a 109 e Zion e LeBron si son sfidati per la prima volta sul parquet. LeBron è rimasto subito impressionato dallo sconfinato talento di Zion:

“Il ragazzino è speciale! Nel gioco frenetico ed ad alti ritmi di oggi il suo stile si adatta perfettamente. Il modo in cui i Pelicans hanno giocato si adatta perfettamente allo stile di Zion.”

Non è da tutti ricevere i complimenti a 19 anni da un certo LeBron James, ma Zion non è come tutti. Il suo talento è stato atteso per mesi e ora sta subito dimostrando il suo valore sul campo. La scelta numero 1 del Draft 2019 sta tentando di portare i Pelicans ai Playoff dopo un pessimo avvio di stagione in sua assenza. Stanotte hanno battagliato sul campo dei Lakers e Zion ha messo a segno 29 punti, 6 rimbalzi e 3 assist. Sfortunatamente per i Pelicans questi numeri non sono serviti a vincere la partita ed a fermare un LeBron in forma smagliante che ha messo a segno 40 punti, 8 rimbalzi e 6 assist.

I Pelicans con un record di 25 vittorie e 33 sconfitte si trovano a 3 partite dall’ottavo posto occupato da Memphis. Nella mischia c’è anche Portland che fatica a trovare la quadratura del cerchio ma che ha sicuramente il roster per poter arrivare ai Playoff. Dunque non sarà facile per i Pelicans raggiungere l’obiettivo, ma con un Zion così in forma la squadra di coach Gentry non si pone limiti e proverà fino alla fine a raggiungere i Playoff nonostante il pessimo avvio di stagione.

