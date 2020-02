NBA, Chris Paul 7° All-Time in palle rubate

Chris Paul, il playmaker degli Oklahoma City Thunder, nella partita contro i San Antonio Spurs è diventato il 7° All-Time in palle rubate. Paul ha superato l’Hall of Famer Clyde Drexler.

Congrats to @CP3 of the @okcthunder for moving up to 7th on the all-time STEALS list! #ThunderUp pic.twitter.com/psEDEemtZK

— NBA (@NBA) February 24, 2020