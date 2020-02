NBA, grave infortunio al ginocchio sinistro per Jeremy Lamb: stagione finita

Gli Indiana Pacers dovranno fare a meno di Jeremy Lamb per il resto della stagione. Nel corso dell’ultima partita giocata e persa malamente a Toronto, il giocatore ex Hornets ha subìto un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, con interessamento del menisco e del condilo femorale. Stando a quanto si apprende dal breve comunicato redatto dalla franchigia è diffuso via internet, resta da stabilire una data per l’intervento chirurgico.

Da sottolineare che pochi istanti dopo l’infortunio – a due minuti scarsi dall’inizio del secondo quarto, con i Pacers già sotto di venti punti – Lamb si è presentato in lunetta e, pur sofferente, ha mandato a bersaglio entrambi i liberi.

just want to give Jeremy Lamb some serious props here … walked to the line right after the injury and netted both free throws. https://t.co/6JLl5bwL5p pic.twitter.com/kTeN4lqj1f

— Rob Perez (@WorldWideWob) February 24, 2020