Durante l’intervallo della partita contro i Cleveland Cavaliers, i Miami Heat hanno ritirato ufficialmente la maglia numero 3 di Dwyane Wade. Ovazione per l’idolo di casa all’American Airlines Arena.

Wade è stato il giocatore simbolo per molti anni della squadra di Miami. E’ il miglior marcatore e assistman di sempre nella storia della franchigia, ha vinto tre anelli (2006. 2012-13) un MVP delle Finali (2006), miglior marcatore della stagione 2008-09 ed è stato selezionato ben otto volte nei quintetti All-NBA.

Durante il suo discorso Wade ha ringraziato la sua famiglia, Pat Riley, Erik Spoelstra, il suo agente Henry Thomas, tutti i compagni con i quali ha condiviso il suo viaggio e la tifoseria di Miami. Dedica speciale alla mamma, punto di riferimento:

Dwyane Wade ha ricordato anche il suo amico Kobe Bryant, scomparso il mese scorso per un tragico incidente in elicottero:

“Kobe diceva che la cosa più importante era ispirare gli altri a diventare grandi e migliori, qualsiasi strada avessero intrapreso. Spero con tutto il cuore di avervi ispirato. Non so veramente come ringraziarvi. Voi sarete sempre una parte importante di me.”

Wade ha voluto anche lasciare un messaggio alle future generazioni:

“All’inizio non rappresentavo niente in questo mondo. Io sono il volto dell’imperfezione. Sono caduto, come tutti, e poi mi sono rialzato. Voglio che i ragazzi ascoltino bene. Nessuno di noi è perfetto. Noi siamo definiti da come ci rialziamo dai nostri errori e come andiamo avanti.”