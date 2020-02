NBA, Infortunio a Ben Simmons: Philadelphia ora ha paura

Dopo appena cinque minuti di partita contro i Milwaukee Bucks, Ben Simmons ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per un problema alla schiena. Questo dolore però non è nuovo al giocatore di 76ers. Infatti lo scorso match contro i Brooklyn Nets, il giocatore australiano non ha giocato per lo stesso infortunio. Ora Simmons dovrà sottoporsi ad una risonanza magnetica, per capire l’entità del problema e per capire anche quanto il giocatore dovrà fermarsi.

Philadelphia's Ben Simmons will undergo an MRI on his lower back on Sunday, league source tells ESPN. He was definitely in some pain tonight after game vs. Bucks. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 23, 2020

Per i 76ers Simmons è fondamentale. Philadelphia sarebbe anche disposta a farlo riposare fino alla fine della regular season per averlo al 100% durante i playoff. Simmons sta disputando un’ottima stagione. Le sue medie ce lo confermano: 16.9 punti, 7.9 rimbalzi e 8.3 assist giocando 53 partite.

