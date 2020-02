La vendetta è un piatto che va servito freddo e Trae Young lo sa bene: dopo il career-high di questa notte si è anche preso la rivincita su Jimmy Butler, stella dei Miami Heat.

Tramite un tweet sul proprio profilo il numero 11 degli Atlanta Hawks ha scritto:

…and FYI @JimmyButler was right, I can see the future… I saw tonight happening awhile ago🤷🏽‍♂️ #AndIDontEvenLikeTwitterBeefsBuuut

