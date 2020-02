Mercato NBA, I Lakers puntano a Moe Harkless se lascerà i Knicks

Secondo quanto riferito da Sam Amick di The Athletic, i Los Angeles Lakers potrebbero essere interessati a firmare Moe Harkless in caso di buyout con i New York Knicks. La franchigia newyorchese ha acquisito il giocatore dalla trade con i Los Angeles Clippers che portato Marcus Morris in California. Harkless, il quale sembrerebbe non rientrare all’interno dei piani societari, percepisce attualmente 11 milioni di dollari e potrebbe diventare presto un free agent.

In questo caso, la compagine guidata da LeBron James, potrebbe quindi decidere di tornare sul mercato NBA e firmare il giocatore, il quale sta viaggiando con una media di 5.5 punti + 4.0 rimbalzi + 1.0 in 50 apparizioni con la maglia dei Clippers. I Lakers stanno valutando diversi giocatori, tra cui JR Smith, ex braccio destro di LeBron ai tempi di Cleveland, e Darren Collison. Quest’ultimo, però, sembra aver deciso di non tornare nel bel mezzo della stagione ma deciderà il suo futuro solo durante la prossima offseason.

I gialloviola devono comunque rispondere in qualche modo alle due mosse di mercato finalizzate dai Clippers che nel giro di 15 giorni hanno ottenuto Marcus Morris e Reggie Jackson rinforzando considerevolmente le proprie rotazioni per la corsa playoff finale.

LEGGI ANCHE

NBA: Bosh deluso per l’esclusione dalla Hall of Fame

NBA, Dwyane Wade si racconta durante la promozione del suo documentario

Mercato NBA, Reggie Jackson saluta Detroit per unirsi ai Clippers