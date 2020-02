Dwyane Wade si racconta durante la promozione del suo documentario

Rachel Nichols ha postato un video nel quale parla apertamente con l’ex stella dei Miami Heat Dwyane Wade, soffermandosi su alcuni temi presenti nel documentario sulla sua vita da poco prodotto, ossia “D. Wade: Life Unexpected”.

“Sono davvero eccitato di poter condividere un lato di me stesso che in pochi conoscono con il mondo. Questo documentario profondamente personale potrà dare al pubblico e ai fans non solo uno sguardo sulla mia carriera di 16 anni in NBA, ma aprirà le tende sulla mia vita personale, mostrerà alti, bassi e tutto ciò che sta nel mezzo, rivelando come mi sono creato il sentiero che mi ha portato a dove sono oggi.”

Si è parlato anche di Dwyane Wade padre e di come sia stato in grado di accettare l’identità sessuale di suo figlio Zion:

“Zion non deve essere chi non è, deve sentirsi libero e sono fiero di essere suo padre!”

Si parla poi anche della celebre The Decision che ha coinvolto il suo amico ed ex compagno di squadra LeBron James, portandolo a giocare con lui nei Miami Heat: Wade racconta di come sia maturata la decisione da parte sua, di LeBron e di Chris Bosh di creare una squadra che potesse vincere il titolo.

Per saperne di più non vi resta che guardare il documentario D. Wade: Life Unexpected.

