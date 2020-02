NBA, Puma piazza il colpo Derrick Jones Jr.

Che la NBA sia un business è risaputo. Che sia un business in crescita continua anche. Forse però non sempre riusciamo a renderci conto di quanto possa essere veloce il mercato dietro la NBA e di quanto oramai sia diventato trasversale. Non c’è problema, ci aiuta la Puma a farcelo capire.

È ufficiale, infatti, che l’azienda di scarpe e abbigliamento sportivo tedesca ha aggiunto alla propria scuderia di giocatori NBA anche il fresco vincitore della gara di schiacciate 2020, Derrick Jones Jr.

Derrick, in forza ai Miami Heat, ha dato vita assieme ad Aaron Gordon ad une delle finali più accese nella storia dello Slam Dunk Contest dell’All-Star Weekend. Le qualità delle schiacciate, abbinata ad un pizzico di polemica fatta partire dallo sconfitto, ha fatto raggiungere al video del trionfo di Jones Jr le 6.5 milioni di visualizzazioni.

Questo risultato, non solo sportivo ma anche mediatico, ha suscitato le attenzioni del marchio Puma che ha deciso, a poche ore dalla vittoria, di offrire un contratto di sponsorizzazione pluriennale al nostro Jones Jr. A riportare la notizia è stato Nick DePaula di Espn.

La firma di Jones Jr si inserisce in una tattica più ampia di Puma per penetrare il mondo NBA. La società tedesca infatti, negli ultimi mesi ha chiuso contratti di sponsorizzazione con giocatori estremamente giovani ma con alto potenziale. Solo per citarne alcuni, Michael Porter Jr., Kyle Kuzma e Kevin Porter Jr. La scelta di Jones Jr. quindi può inserirsi in questo contesto. Giocatori non per forza di primissimo livello oggi, ma con ampie potenzialità mediatiche in futuro. Jones Jr., infatti, ha dimostrato cosa è in grado di fare se si parla di schiacciate e con la vittoria di quest’anno si è candidato ad essere uno dei protagonisti anche nei prossimi Slam Dunk Contest.

Questo perché dietro la Nike, prima e incontrastata regina dei brand sportivi legati al mondo NBA, la guerra di marketing è completamente aperta. E nei prossimi anni potremmo assistere ad un mercato estremamente eterogeneo. Infatti, negli ultimi anni l’Adidas, storica seconda della classe nel mercato del basket americano, ha perso terreno a livello di presenza e importanza dando la possibilità a nuove aziende di emergere con prepotenza. Non solo la già citata Puma, ma anche la Under Armour, che oggi calza i fratelli Curry e Joel Embiid, o la New Balance. Senza infine dimenticare i nuovi marchi cinesi, come la Li-Ning che dopo aver ingaggiato Dwyane Wade ha fatto vacillare anche Antetokounmpo dal rinnovo con Nike.

Il perché però di questa lotta serrata va ricercato nel ruolo stesso che le calzature NBA stanno ricoprendo sempre di più. Non solo progetti high-tech in grado di offrire prestazioni sempre migliori, ma veri e propri oggetti da collezione. Pezzi unici e sempre più estrosi che possono essere ideati dai giocatori stessi. E che diventano per i fan simboli da poter indossare, tanto quanto una canotta della propria franchigia. Basti pensare che il mercato delle scarpe sportive supera, ad oggi, i 40 miliardi di dollari, e che le sneakers da basket sono tra le più vendute, dopo quelle da running, con un aumento annuale costante di oltre il 5 percento.

Per Puma insomma, la firma di Jones Jr è un vero e proprio colpo di mercato all’interno del campionato di pallacanestro. Perché la NBA non è solo quella giocata sul parquet con la palla, ma anche giocata a suon di contratti e sponsorizzazioni.

