NBA, Jayson Tatum da 39 punti; Walker: “Fa sempre la cosa giusta”

Ieri notte si è disputato il match tra i Boston Celtics e i Los Angeles Clippers sul parquet del TD Garden. La partita è stata vinta dalla franchigia biancoverde per 141-133 e, che segna un traguardo molto importante in vista dei Playoffs.

Protagonista del match è stato senza dubbio Jayson Tatum, autore di 39 punti 9 rimbalzi e 1 assist, numeri da vero All-Star.

Difatti il 21enne dei Boston Celtics è stato selezionato per partecipare all’edizione dell’All Star Game di quest’anno, premiato soprattutto per le sue capacità realizzative e per essere sempre di più il punto chiave del progetto Celtics. A proposito dell’evento programmato per il weekend ha detto:

“Per me è ancora surreale partecipare all’All-Star Game. Sono solo eccitato per il prossimo fine settimana. Onestamente, non vedo l’ora”.

Dunque la vittoria del match ha dato sicuramente un impulso positivo ai Boston Celtics e Kemba Walker ha commentato così, nel postgara, le prestazioni del compagno JT:

“E’ stato incredibile. Ha fatto ogni tipo di giocata. Ogni tipo di tiro. E’ stato il miglior giocatore in campo stanotte. Sta giocando davvero bene, ma non solo dal punto di vista realizzativo. Anche per il tipo di giocate che fa. Penso sia la cosa più importante. Fa sempre la cosa giusta”.

Successivamente anche Marcus Smart, pilastro difensivo della franchigia e punto di riferimento per l’affiatamento dello spogliatoio, ha dichiarato:

“Ci fidiamo di lui al 120%. Lui sa che c’è la massima fiducia. Sta facendo un grande lavoro e non lo fa solo per sé stesso, ma anche per la sua squadra. E’ grandioso”.

Al momento i Boston Celtics occupano il terzo posto della Eastern Conference con un record 38-16, ad un passo dai secondi in classifica: i Toronto Raptors.

